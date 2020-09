Operação Lex: Juiz Vaz das Neves nega ter beneficiado com distribuição de processos

O juiz Vaz das Neves, antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa e arguido no processo Operação Lex, nega ter beneficiado com a distribuição manual de processos, e disse que não é acusado desse facto.

Numa declaração escrita enviada à agência Lusa, o magistrado refere que o crime de corrupção de que é acusado resulta de, alegadamente, ter intencionalmente proporcionado que outros beneficiassem”, reafirmando que esse facto é mentira.

“Tal como sempre afirmei, não tive qualquer benefício com qualquer distribuição de processos e não sou disso sequer acusado. A suposta corrupção que a acusação me atribui resulta de, alegadamente, ter intencionalmente proporcionado que outros beneficiassem. Não é verdade. Irei provar isso no local próprio, o Tribunal. E não na praça pública”, escreveu.

O Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça acusou Luís Vaz das Neves de corrupção passiva para ato ilícito e abuso de poder.

Entende do MP que as conversações captadas no âmbito do inquérito revelam um clima de conivência e de permeabilidade entre o antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa e o juiz Rui Rangel, um dos principais arguidos no processo.