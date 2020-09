MP acusa 13 adeptos do Braga por "refrega" em Guimarães com estragos e feridos

O Ministério Público acusou 13 adeptos do Sporting de Braga de participação em rixa, por alegadamente se terem envolvido numa “refrega” com adeptos do Vitória, em Guimarães, quando iam assistir a um jogo de futebol entre os dois clubes.

Em nota publicada esta terça-feira na sua página de Internet, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto acrescenta que o Ministério Público (MP) pediu também a condenação dos arguidos na pena acessória de interdição de acesso a recintos desportivos.

Os factos remontam a 18 de fevereiro de 2018, nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, por ocasião de um jogo de futebol entre o Vitória de Guimarães e o Sporting Clube de Braga, a contar para a 28.ª jornada da I Liga de futebol.