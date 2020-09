Mais cinco mortes e 463 casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

Foram registados mais 463 casos e cinco mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta terça-feira é o dia com menor número de novos casos no espaço de uma semana, desde 15 de setembro.

O número de mortes deste o início da pandemia sobe para um total de 1.925 e o de infeções confirmadas para 69.663, de acordo com os dados oficiais.

O maior aumento foi registado na faixa etário entre os 40 e 49 anos, com 85 novos casos. 47% dos novos infetados têm idades compreendidas entre os 20 e os 49 anos.

Há 546 pessoas internadas nos hospitais com Covid-19, mais 28 em relação ao dia anterior. Setenta doentes estão nos cuidados intensivos, são mais nove em 24 horas.

Portugal tem mais 220 casos ativos da doença, num total de 21.764; e 238 pessoas recuperaram da doença, indica o boletim desta terça-feira da DGS.

Em vigilância estão 40.418 contactos, menos 46 em relação a segunda-feira.



Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) tem mais 198 casos positivos em 24 horas, seguida do Norte, com 191.

Três pessoas morreram em LVT e duas na região Norte.

A região Centro regista mais 36 casos, o Algarve 21, o Alentejo 12, a Madeira dois e os Açores mais dois.

MAPA DA COVID-19