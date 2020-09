Inspetor da PJ compara informação nos discos de Rui Pinto a “caixa de Pandora”

Entre essas caixas de correio, estavam presentes os endereços de altos nomes da magistratura, como a ex-procuradora-geral Joana Marques Vidal, mas também de Maria José Morgado, Amadeu Correia e Adriano Cunha, sublinhou a testemunha, na quinta sessão do julgamento que decorre no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

A juíza Margarida Alves, que lidera o coletivo de juízes, voltou a confrontar a testemunha com a possibilidade de manipulação, por parte das autoridades francesas e húngaras, dos ficheiros presentes nos discos apreendidos, mas o inspetor reiterou não ter existido.

Já o computador apreendido a Rui Pinto acabou por “não se revelar de particular interesse”, com José Amador a considerar que não era a máquina “que fazia arrancar o RP3”, numa altura em que o Luanda Leaks, “à data, não existia”.

Se o disco RP3 – que continha igualmente documentação relacionada com a investigação sobre o caso de Tancos -, “tem tanto que se lhe diga que merecerá uma abordagem isolada”, o RP9 apresentava a particularidade de ter “a esmagadora maioria dos ficheiros apagados”, tendo sido detetados em perícias forenses.

“O resumo digital é igual. O procedimento que tivemos de fazer foi implicar o investimento num adaptador que a PJ não tinha. O relatório começa por anotar os dados, o utilizador e o número de série da máquina. Tudo fica devidamente registado”, explicou, denotando a existência de três datas nos metadados dos ficheiros – de criação, de modificação e de último acesso – e que em nenhum deles foi verificado a existência de uma data posterior à apreensão.

A inquirição ao inspetor José Amador, que teve início na quarta sessão, prossegue na quarta-feira, pelas 09:30.

Rui Pinto, de 31 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, por 14 de violação de correspondência e por seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol e a Procuradoria-Geral da República, e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto, então representante de Rui Pinto.

O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto, “devido à sua colaboração” com a Polícia Judiciária (PJ) e o seu “sentido crítico”, mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.