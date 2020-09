Açores vão dar "incentivo financeiro" a quem fizer o teste antes de partir para as ilhas

Veja também:

O presidente do Governo dos Açores anunciou esta terça-feira que vai ser criado um "incentivo financeiro" para compra de bens ou serviços na região autónoma a quem pretender deslocar-se ao arquipélago e fizer o teste de Covid-19 na origem.

A medida destina-se a todos os passageiros provenientes de zonas de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de transmissão local ativas, adiantou Vasco Cordeiro, falando em conferência de imprensa em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O objetivo do incentivo financeiro, cujo montante não foi ainda revelado, é reforçar a proteção face ao novo coronavírus e também "estimular a atividade económica" açoriana.

Os Açores têm contratualizados acordos com cerca de duas centenas de laboratórios no continente e na Madeira, podendo cada cidadão que se desloque de outros pontos do país para a região realizar teste à Covid-19 de forma gratuita.