“Acordei, estava de noite, só queria dormir”. A difícil vida de estudante

São 7h15. Está escuro, o nevoeiro adensa ainda mais a escuridão no cruzamento das Trincheiras, no concelho de Vinhais. É aqui que se encontram os estudantes da zona da Lomba, para seguirem para a escola, na sede de concelho.

“Acordei às 6h30, bastante cedo. Saí de casa e apanhei o táxi no largo da aldeia e agora aqui estou a entrar para o autocarro. É uma viagem cansativa, passamos por vários sítios, e demoramos bastante tempo, até chegar à escola”, descreve à Renascença, acrescentando que no inverno “será bem pior, porque saímos e regressamos de noite”.

Este aluno frequenta o 10.º ano de escolaridade e vive em Vilar de Lomba, onde apanhou o táxi, com outro colega, por volta das 7 horas. Entra no autocarro de máscara na cara, desinfeta as mãos e vai sentar-se. E ali fica a aguardar, até que cheguem todos os alunos desta região e o autocarro inicie viagem até à escola, em Vinhais.

“Ao entrarem têm que desinfetar as mãos, dentro têm que manter as distâncias e não podem levantar-se. E à saída têm que desinfetar outra vez as mãos”, concretiza.

Para o motorista do autocarro, Norberto dos Anjos, de 46 anos, não é complicado transportar as crianças, mas alerta que este ano têm que cumprir outras regras.

“As estradas aqui não são fáceis e nós, para ganharmos algum dinheirinho com os transportes escolares, andamos a 80 Km/h e chegamos ao fim do dia praticamente sem gasóleo, porque o carro quanto mais rápido anda mais gasta”, explica o taxista.

“Tenho que sair de casa às 6h30, para estar no Vilar de Lomba às 7 horas, para trazer dois miúdos. Deixo-os aqui no autocarro e depois tenho que voltar lá, para ir buscar os outros, não é fácil. Já fiz 84 quilómetros esta manhã ”, conta à Renascença , acrescentando que é “muito dispendioso para todos”.

“Isto é um problema. E na escola, a concentração não é fácil. Acordamos muito cedo, vem o sono, é muito stress e muito cansaço para nós”, diz a estudante do 12ºano que, apesar de só ter aulas no período da manhã, só vai chegar a casa depois das 19 horas.

Desdobramento dos transportes duplica custo

O presidente da autarquia de Vinhais, Luís Fernandes, afirma que o transporte escolar sempre representou “uma grande operação, tendo em atenção que o concelho é muito extenso, é uma área muito grande e obriga a vários circuitos”.

“Este ano, fruto da pandemia que estamos a atravessar, claro que esta operação é ainda muito maior e obriga a vários desdobramentos, no sentido de cumprir as normas que resultam da Covid-19. Obriga a um esforço ainda muito maior ao município e também aos alunos, para os encarregados de educação e para os pais, com toda esta logística que foi preciso implementar”, explica o autarca.

O desdobramento dos transportes escolares para cumprir as regras sanitárias da pandemia quase que duplica o custo do município com este serviço.

De acordo com o presidente da autarquia “este ano, se isto funcionar nestes moldes durante todo o ano letivo, estamos a falar de um preço a dobrar, isto é, de custos financeiros muito superiores ao ano anterior”.

“No ano anterior estávamos a falar de cerca 180 mil euros que o município gastava em transportes escolares e este ano estamos a falar de mais de 350 mil euros, devido a estes desdobramentos”, concretiza.

O presidente da Câmara de Vinhais adianta que já fez chegar ao ministro da Educação as dificuldades e vai fazer chegar também através da comunidade intermunicipal “um apelo para mais esta dificuldade que estas regiões têm”.

“E pedíamos um apoio, porque, senão, é muito difícil para os nossos municípios com os constrangimentos que já temos, com estas dificuldades todas. Não estamos só a falar do acréscimo a nível de transportes, mas a nível também do recrutamento de pessoal que é preciso fazer, também das refeições. Isto obriga a um esforço enorme e que devia ser apoiado pelo nosso governo”, explica à Renascença.

Em Vinhais, houve um ajustamento de horários nas escolas. E nem todos os ciclos começam à mesma hora, para permitir a chegada atempada dos alunos aos estabelecimentos de ensino.

“Esperamos que não haja grandes atrasos, mas podem surgir, fruto destes desdobramentos, mas tudo isto também já está articulado com o agrupamento e o agrupamento sabe que isto pode acontecer. O que interessa aqui é salvaguardar a segurança e a saúde dos alunos”, conclui o autarca.

No concelho de Vinhais, com uma área de 694,76 km² e cerca de nove mil habitantes, são necessários mais de 30 circuitos para levar os alunos à escola. Uma operação “complexa”, realizada por cinco autocarros e 24 táxis.