Nunca se apreendeu tanta cocaína na Europa como agora

O número de apreensões de cocaína e respetiva quantidade na Europa são atualmente os mais elevados de sempre. Em 2018, foram apreendidas 181 toneladas desta droga, revela nesta terça-feira o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.

Bélgica, Espanha e os Países Baixos são países-chave na interceção de grandes quantidades, responsáveis, em conjunto, por 78% das 181 toneladas estimadas de cocaína apreendidas na União Europeia em 2018, indica o relatório anual do OEDT (EMCDDA, na sigla em inglês).

Segundo o documento, na Bélgica foram apreendidas 53 toneladas, em Espanha 48 e nos Países Baixos 40 toneladas.

Os indicadores analisados pelo OEDT apontam para uma elevada disponibilidade de cocaína no mercado europeu e sinais de crescimento em países onde esta droga não era comum.

O consumo de 'crack', embora ainda pouco presente, é hoje referido por um maior número de países e a pureza da cocaína no mercado de retalho tem aumentado quase todos os anos, desde 2009, tendo atingido em 2018 o nível mais elevado da última década.

A pureza média da cocaína no retalho variou de 23% a 87% na Europa, em 2018, tendo metade dos países comunicado uma pureza média entre 53% e 69%.

No geral, na última década, a pureza da cocaína na Europa tem apresentado uma tendência crescente, sendo que o preço de retalho da cocaína tem permanecido estável.

Segundo o relatório, a elevada pureza da droga, os dados dos serviços de tratamento, os casos de emergência e as mortes induzidas pela droga indiciam, vistos no seu conjunto, que o peso da cocaína no panorama europeu da droga está a aumentar.