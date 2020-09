Bolsonaro defende gestão "arrojada" da pandemia e responde às críticas de ambientalistas

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, rejeitou esta terça-feira o criticismo internacional às políticas ambientais adotadas pelo seu Governo e à forma como tem gerido a pandemia de Covid-19, numa altura em que o Brasil é o segundo país do mundo com mais infetados e mais mortos, a seguir aos EUA.

Num discurso gravado para a sessão remota da assembleia-geral das Nações Unidas, por ocasião dos 75 anos da ONU, Bolsonaro, que repetidamente tem minimizado a gravidade do novo coronavírus, lamentou que mais de 137.200 pessoas já tenham morrido no Brasil vítimas da Covid-19.

O Presidente brasileiro também refutou acusações de ativistas ambientais, que o acusam de encorajar fazendeiros ilegais e especuladores a incendiarem terreno na Amazónia para aumentar o seu valor para exploração agrícola.

A floresta da Amazónia está neste momento a lidar com a pior vaga de incêndios dos últimos 10 anos, enquanto no Pantanal, a maior área húmida tropical do mundo, se registam os maiores incêndios de que há memória.