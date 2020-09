Alemanha abre novo inquérito contra suspeito do desaparecimento de Maddie McCann

A justiça alemã abriu um novo inquérito contra o principal suspeito do desaparecimento, em 2007, em Portugal, da britânica Maddie McCann, relativo à violação de uma jovem irlandesa, em 2004, anunciou esta terça-feira o procurador de Brunswick.

“Posso confirmar que investigamos também a suspeita de violação e uma jovem irlandesa em 2004 no Algarve (região onde desapareceu Madeleine McCann)", disse à AFP o procurador Hans Christian Wolters.

A vítima havia apresentado queixa logo após os factos, há 16 anos, mas descobriu no início de junho, nos media, as fotos do principal suspeito, o alemão Christian B., nas quais ”acredita ter reconhecido o agressor”, acrescentou.

O inquérito foi aberto no final de junho, segundo Wolters.

Além do caso Maddie, Christian B. é também alvo de um inquérito por agressão sexual de uma rapariga de 10 anos na altura dos factos, no Algarve, em abril de 2007, algumas semanas antes do desaparecimento da menina britânica.

“É acusado de se ter masturbado em frente da criança”, sublinhou Hans Christian Wolters, precisando que este processo foi aberto no ano passado.