Frederico Silva na segunda ronda de qualificação para Roland Garros

Frederico Silva apurou-se para a segunda ronda do "qualifying" de Roland Garros, esta terça-feira, ao bater um antigo "top-15" mundial.

O tenista português, número 195 do "ranking" ATP, aplicou um "pneu" no sérvio Viktor Troicki, atual número 191 da hierarquia mundial mas antigo número 12. O encontro demorou apenas dois sets, finalizados em 67 minutos, com os parciais de 6-0 e 6-2.

Na segunda ronda, Frederico Silva terá pela frente o brasileiro João Menezes (187.º ATP) ou o egípcio Mohamed Safwat (140.º).

Frederico Silva é o único sobrevivente português no "qualifying" de Roland Garros, depois de Pedro Sousa e João Domingues terem sido eliminados. João Sousa entra diretamente no quadro principal.