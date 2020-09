Raul Silva suspenso por dois jogos por insultos a João Pinheiro e quarto árbitro

Raúl Silva, defesa-central do Sporting de Braga, vai falhar os próximos dois jogos devido a suspensão, definiu o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O brasileiro foi expulso no jogo no Estádio do Dragão, contra o FC Porto, quando já tinha sido substituído e estava no banco de suplentes. Segundo o mapa de castigos, o central insultou João Pinheiro.

Quando já se dirigia para o túnel de acesso aos balneários, deixou igualmente insultos ao quarto árbitro e disse: "Fala assim para mim lá fora a ver se eu não te rebento a cara", afirmou.

Raúl Silva, de 30 anos, saiu aos 61 minutos de jogo, depois de ter cometido uma grande penalidade na primeira parte. O defesa falhará os jogos contra o Santa Clara, em casa, e contra o Tondela, fora.