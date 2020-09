Paços de Ferreira quer dez adeptos na tribuna no jogo frente ao Sporting

Veja também:

O Paços de Ferreira quer convidar dez adeptos para a tribuna presidencial no jogo do próximo sábado, contra o Sporting, naquele que será a primeira partida em casa da temporada.

A Renascença sabe que o clube pacense já enviou uma carta à Direção-Geral de Saúde, na pessoa da Delegada de Saúde Regional (Vale do Sousa Norte), para poder autorizar a entrada de dez adeptos, e aguarda ainda por resposta.

O Paços de Ferreira não registou, até à data, qualquer caso de Covid-19 no clube e garante o cumprimento da regra da lotação máxima da tribuna, definida pela Liga de Clubes, e assegura que os sócios cumprirão medidas de segurança apertadas.

O Vitória de Guimarães tentou o mesmo, quando pretendia convidar 40 sócios para assistirem ao jogo inaugural do campeonato, mas a intenção foi chumbada pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte).

O Paços de Ferreira recebe o Sporting no próximo domingo, naquele que será o seu primeiro jogo em casa da temporada. O pontapé de saída no Estádio Capital do Móvel está marcado para as 18h30, jogo com relato e acompanhamento na Renascença.



Adeptos nas bancadas "nas próximas semanas"

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, afirmou, na segunda-feira, que espera que, “nas próximas semanas”, o público possa estar de regresso às bancadas dos estádios e de outros recintos desportivos de Portugal.



"Espero que sim, que seja nas próximas semanas. Obviamente, estamos sempre dependentes da evolução epidemiológica e da monitorização da evolução deste vírus, mas evidentemente, queremos criar condições. A ideia é que, dentro de semanas, que o desporto tenha aquilo que está na sua natureza", afirmou.

Os campeonatos de futebol arrancaram sem público nas bancadas. A exceção é a região autónoma dos Açores, que permite adeptos nos recintos desportivos até 10% da lotação máxima. A medida não abrange os jogos do Santa Clara, que compete na I Liga de futebol.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) tem um plano para testar o regresso dos adeptos aos estádios de forma faseada e gradual, revelou na semana passada o secretário-geral adjunto da Associação de Ligas Europeias (European Leagues).

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta para mais cinco mortes e 464 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, Portugal tem neste momento 21.764 casos ativos da doença.