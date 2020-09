Moreirense anuncia contratação de David Tavares

O Moreirense anunciou, em comunicado, a contratação de David Tavares, por empréstimo do Benfica, tal como Bola Branca avançou.

"O Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou acordo com o SL Benfica para a cedência temporária do atleta David Tavares até ao final da época", pode ler-se, no comunicado.

A cedência não prevê uma opção de compra para o médio de 21 anos, que foi promovido à equipa principal das águias na última temporada e somou duas partidas, na Liga dos Campeões contra o RB Leipzig e na Taça da Liga, frente ao Vitória de Setúbal.