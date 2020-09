Liga Europa. Gelson Dala fora da convocatória do Rio Ave para jogo com Besiktas

O avançado angolano Gelson Dala ficou de fora da convocatória do Rio Ave para o jogo desta quinta-feira, frente os turcos do Besiktas, da terceira eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa de futebol.

O atacante africano não recuperou de uma lesão no ombro direito, contraída na jornada inicial do campeonato nacional, frente ao Tondela, e não seguiu viagem com a restante comitiva, para a Turquia, num voo privado rumo a Istambul.

Gelson Dala tinha sido um dos jogadores em destaque na formação vila-condense na partida ronda anterior da Liga Europa, frente aos bósnios do FK Borac, depois de entrar no desafio aos 75 e participar nos dois golos com que o Rio Ave venceu a eliminatória.

Alem de Gelson Dala, o treinador do conjunto da foz do Ave, Mário Silva, também não pode contar para esta eliminatória frente ao Besiktas, com André Pereira, Junio Rocha, e Ronan, todos com problemas físicos.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Kieszek, Léo Vieira e Carlos Alves

Defesas: Ivo Pinto, Santos, Borevkovic, Matheus Reis, Nélson Monte, Pedro Amaral e Costinha.

Médios: Filipe Augusto, Tarantini, Francisco Geraldes, Diego Lopes, Lucas Piazon, Jambor e Meshino.

Avançados: Carlos Mané, Bruno Moreira e Carlos Mané.