II Liga. Feirense e Vizela triunfam com reviravoltas

O Feirense recebeu e venceu o Casa Pia, por 2-1, esta terça-feira, numa partida a contar para a terceira jornada da II Liga.

A equipa visitante, treinada por Filipe Martins, ex-técnico do Feirense, chegou-se à frente no marcado com um golo de Christian, aos 34 minutos, também ele com passagem pelo Feirense na última época.

O jogo parecia encaminhado para uma vitória do Casa Pia, mas o Feirense conseguiu a reviravolta nos descontos. João Victor empatou, aos 91, e Ícaro assinou a reviravolta, aos 97 minutos de jogo.

Com este resultado, o Feirense soma a segunda vitória consecutiva na II Liga, depois de ter visto o seu primeiro jogo adiado contra o Chaves, devido a casos de Covid-19 nos transmontanos. O Casa Pia volta a perder e continua com apenas um ponto em três jogos.

O Vizela também entrou a perder, em casa emprestada na Mata Real, em Paços de Ferreira, com um autogolo de Vilela, contra o Sporting da Covilhã.

No segundo tempo, a formação minhota virou o resultado, com golos de Marcos Paulo, aos 54 minutos, e Tavinho, aos 79.

O Vizela soma a segunda vitória na II Liga e ocupa o quarto lugar da tabela, à condição. Já o Covilhã tem três derrotas em três jogos disputados e está na zona de despromoção.