Douglas Tanque perto de renovar contrato com o Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira está em negociações avançadas com Douglas Tanque para a renovação de contrato, sabe Bola Branca.

O ponta-de-lança de 26 anos recebeu várias propostas neste verão, vindas da Ásia, Turquia e da Bélgica, mas não foi alcançado acordo para a saída do brasileiro. O avançado tinha contrato para mais esta época e renovará, pelo menos, por mais uma temporada, garantindo a continuidade imediata do avançado.

Douglas Tanque chegou ao Paços de Ferreira em 2018, para competir ainda na II Liga. Na última temporada, apontou 12 golos na I Liga, depois da promoção dos castores ao primeiro escalão.

Formado no Guarini, Douglas Tanque passou pelo Corinthias e jogou ainda no Japão, no Thespa Kusatsu e Albirex Niigata, na Tailândia, no Police United, e no México, nos Tafealeros de Tapachula, antes de chegar ao Paços de Ferreira.



Tanque foi titular e somou os 90 minutos na primeira jornada do campeonato, em Portimão, no empate a uma bola, e falhou uma grande penalidade já nos descontos. Pepa conta ainda com Pedro Martelo e João Pedro para a frente de ataque.