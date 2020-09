Benfica empresta David Tavares ao Moreirense

David Tavares será reforço do Moreirense, por empréstimo do Benfica, noticiou o Maisfutebol e confirmou Bola Branca.

O médio de 21 anos foi promovido à equipa principal na última temporada e somou duas partidas, na Liga dos Campeões contra o RB Leipzig e na Taça da Liga, frente ao Vitória de Setúbal.

Sem espaço no plantel principal depois com Jorge Jesus, David Tavares estava a trabalhar com a equipa B até encontrar solução.

Ricardo Soares, treinador do Moreirense, afirmou, depois da vitória na primeira jornada que a equipa ainda precisava de reforços: "Obviamente estou à espera de jogadores. A direção sabe que precisamos de vários reforços, o campeonato é longo e precisamos de jogadores com outras características".

David Tavares, que ainda não se estreou na I Liga, deverá ser apresentado ainda esta terça-feira.

O médio começou a carreira no Atlético Tojal e passou ainda pelo Loures e Sporting antes de chegar ao Benfica, em 2016, já na equipa de juniores. No total, somou 19 jogos pela equipa B das águias.