Nélson Semedo despede-se do Barcelona. "Foram três anos maravilhosos"

Nélson Semedo deverá mesmo rumar ao Wolverhampton e já se despediu do Barcelona, através das redes sociais.

"Muito obrigado ao barcelona por me dar a oportunidade de viver o sonho de vestir esta camisola, de jogar no Camp Nou. Foram três anos maravilhosos que nunca vou esquecer. Desejo-vos a maior sorte do mundo", escreveu, no Instagram.

O lateral-direito internacional português será a primeira grande venda do Barcelona este verão. A transferência ficará fechada por uma verba superior aos 30 milhões de euros.

Nélson Semedo, de 26 anos, chegou ao Barcelona em 2017, proveniente do Benfica. Somou um total de 124 jogos com a camisola do clube catalão.