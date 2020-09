O Grasshoppers, da Suíca, anunciou a contratação do avançado brasileiro Léo Bonatini, num empréstimo do Wolverhampton válido por duas épocas.

O ponta-de-lança brasileiro jogou na última época no Vitória de Guimarães, também por empréstimo do Wolves, onde apontou seis golos em 28 jogos.

O Grasshoppers é treinado pelo português João Carlos Pereira e investiu no mercado português, com as contratações de Nuno Pina, Nadjack, Tote Gomes, André Santos e Cristian Ponde.