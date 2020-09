Lampard confirma que Édouard Mendy vai ser do Chelsea

O treinador do Chelsea, Frank Lampard, confirmou, esta terça-feira, que o clube inglês está na iminência de contratar Édouard Mendy.

Em conferência de imprensa, o técnico revelou que o guarda-redes internacional senegalês, de 28 anos, que ainda pertence ao Rennes, estava naquele momento a realizar a habitual bateria de testes médicos, para depois assinar contrato com os "blues".

"[Mendy] está a fazer os testes médicos agora mesmo. Assumindo que tudo corre bem, vai ser nosso jogador", atestou Lampard.

O treinador do Chelsea adiantou, ainda, que se Mendy passar os exames médicos será testado à Covid-19 com o resto do plantel. Se der negativo, poderá jogar já no sábado, frente West Bromwich Albion, a contar para a terceira jornada da Premier League.

Édouard Mendy chega ao Chelsea para concorrer, ou mesmo substituir Kepa Arrizabalaga, que tarda em justificar os 80 milhões de euros que o clube inglês pagou por ele em 2018 e que o tornaram o guarda-redes mais caro da história do futebol mundial.

Segundo a imprensa inglesa, o Chelsea vai pagar cerca de 24 milhões de euros por Mendy, que na última época custou quatro milhões de euros ao Rennes. Na temporada passada, o guarda-redes senegalês sofreu 31 golos em 33 jogos e manteve a baliza a zeros em 13 jogos.