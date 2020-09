Justiça impõe derrota à Roma por inscrição irregular

A justiça desportiva italiana impôs uma derrota, por 3-0, à AS Roma, esta terça-feira, devido à inscrição irregular de Amadou Diawara na lista de jogadores sub-22 para o jogo com o Verona, no sábado.

A equipa de Paulo Fonseca tinha empatado em Verona, sem golos. Contudo, cometeu um erro ao escrever Diawara como sub-22, uma vez que o médio internacional maliano, que foi titular e substituído aos 89 minutos, já tinha completado 23 anos de idade.

Com esta contrariedade, a Roma fica sem pontos conquistados, uma vez que ainda só se disputou uma jornada da Serie A. A equipa da capital partilha o último lugar do campeonato com a Sampdoria.