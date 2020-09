Marcelo felicita Filipe Albuquerque pela conquista das 24 Horas de Le Mans

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o piloto português Filipe Albuquerque (United Autosports) pela vitória nas 24 Horas de Le Mans em automobilismo, na categoria LMP2.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou telefonicamente com o piloto português, a quem transmitiu uma mensagem de felicitações e grande reconhecimento, em nome de todos os portugueses”, pela vitória na prova e pela conquista da Taça do Mundo de Resistência na classe LMP2, refere uma mensagem publicada no sítio oficial na internet da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou o momento vivido pelo desporto motorizado.

“O desporto motorizado português vive um grande momento que prova que mesmo em contextos adversos e sem a habitual envolvência do público são possíveis feitos extraordinários, grandes conquistas, prestigiar o desporto e o nome de Portugal”, acrescenta o chefe de Estado.

O triunfo nas 24 Horas de Le Mans valeu ao piloto de Coimbra, que faz equipa com os britânicos Phil Hanson e Paul di Resta no Oreca, a conquista matemática da Taça do Mundo de Resistência na classe LMP2. Para que o título seja efetivo, basta a Albuquerque alinhar à partida da última prova, no Bahrein.