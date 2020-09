Estado ou empresas? “Não caiamos nesse debate absurdo”

António Costa rejeita o debate “Estado versus empresas” na execução do Plano de Recuperação e Resiliência. O primeiro-ministro diz que não vale a pena cair nessa discussão, porque fundamental é o investimento que resulte a favor das pessoas.

Para tal, defendeu Costa na qualidade de secretário-geral do PS, é necessário um "Estado mais robusto e eficiente" e uma administração pública "do século XXI".

“Se houve algo que ficou muito claro nesta crise é que a presença do Estado é absolutamente indispensável às respostas nos momentos críticos da sociedade e os elementos das políticas públicas são um fator fundamental para o desenvolvimento económico e para o desenvolvimento social e são ferramentas indispensáveis para as empresas”, começou por defender no discurso de abertura de uma jornada de trabalho dos deputados socialistas, em Lisboa.

“Basta falar com muitos empresários para explicarem: mais do que subsídios, o que precisamos é de um sistema de justiça eficaz; mais do que subsídios, o que nós precisamos é de uma administração pública que seja eficiente; mais do que subsídios, o que nós precisamos é de diminuir os custos do contexto para podemos investir, para podermos desenvolver as nossas empresas, para podermos desenvolver as nossas atividades”, apontou.

“Por isso, não caiamos nesse debate absurdo de saber se este plano deve investir no Estado ou nas empresas. Este plano tem de investir nas pessoas, tem de investir nas empresas e, para servir melhor as pessoas e as empresas, precisa de um Estado mais robusto e mais eficiente”, defendeu com veemência.

Recorde-se que, na segunda-feira, o líder do PSD, Rui Rio, defendeu que “o grosso” do Plano de Recuperação e Resiliência deve focar-se nas empresas.