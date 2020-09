A queda do fornecimento a restaurantes levou Adérito a tapar a crise com máscaras

“Quando se faz uma encomenda, há que ter 70% a 80% do produto vendido, isso é o mais importante”, explica o homem que, nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, importou centenas de milhares de unidades.

A transformação do foco do negócio estancou o “sangramento” da quebra de faturação com o anterior modelo. “Compensou a queda, mas na altura ainda mandei os dois colaboradores para 'lay-off'.”

A importação de máscaras não é um negócio isento de riscos. Durante os primeiros meses, foram muitas as notícias a dar conta de que muitas das unidades que vieram da China, de onde a Softparticle também compra, chegavam com defeitos. Neste ponto, Adérito assegura que tem “todos os cuidados com as certificações e os testes de 'report'”.

“Todos os nossos artigos já tiveram verificação física, feita cá na alfândega em Portugal. Há muito controlo ao nível da alfândega chinesa, que veio a intensificar-se. Foi uma surpresa positiva.”