José Carlos: "Florentino sente que seria uma época perdida"

José Carlos defende que as possíveis saídas de Florentino Luís e Tomás Tavares mostram que "houve um volte-face no projeto" do Benfica, comprovado não só pelo número, mas também "pela qualidade das contratações" feitas para a nova temporada.

O antigo lateral-direito do Benfica analisa Florentino como "um jovem lúcido, ciente das suas capacidades, e também das dificuldades que estão à sua volta". Portanto, não fica surpreendido com a alegada vontade do médio de deixar o Benfica, até porque o clube se reforçou com jogadores para a posição de médio defensivo.

"Sente que mais uma vez que esta será uma época perdida, em termos desportivos, se ficar no Benfica, e é normal que procure junto dos dirigentes uma solução para a sua vida. Demonstra ambição, convicção nas suas capacidades. Acho que é uma boa solução", sustenta José Carlos, em declarações a Bola Branca.

Se Florentino "chegou preparado para competir na equipa principal" do Benfica, o caso de Tomás Tavares é bem diferente.

"Era muito novo quando se estreou e ainda não estava formado", refere o ex-jogador, também formado no Benfica.

A finalizar, José Carlos deixa um alerta para o que pode ser um mau passo na carreira dos mais jovens: "Escolher um projeto onde o jogador se possa desvalorizar e não evoluir."

O também vice-presidente do Sindicato dos Jogadores sustenta que a escolha do novo destino é o maior desafio que muitos terão pela frente, quando deixam para trás o clube onde iniciaram carreira.