Covid-19. Diretor do Benfica Campus receia que formação só retome na primavera

O diretor do Benfica Campus, Pedro Mil-Homens, confessa recear que a competição de futebol dos escalões de formação futebol seja apenas retomada na primavera de 2021, devido à pandemia de covid-19.



Em entrevista à BTV, por ocasião do 14.º do complexo de formação e treino dos ‘encarnados’, no Seixal, Pedro Mil-Homens recusou “criar falsas expetativas” sobre um agendamento do reinício das competições de futebol de formação.

“A competição pode nem retomar esta época. É aquilo que eu, humildemente, penso. O que me parece mais razoável admitir é que, na primavera, se as coisas melhorarem, possamos ter nos escalões de formação alguma atividade que permita fazer jogos de futebol”, referiu o diretor-geral da formação do Benfica.

Em 25 de agosto, a DGS deu ‘luz verde’ ao regresso das competições desportivas seniores, aliviando as regras para o futebol e excluindo as modalidades de pavilhão da testagem obrigatória à covid-19, ao contrário dos desportos de combate ou o râguebi, considerados de alto risco.

No entanto, aos escalões de formação das modalidades de médio risco, entre as quais se inclui o futebol e as modalidades de pavilhão, foram autorizados os treinos “no período de até 45 dias anterior à participação em competições internacionais agendadas” ou de forma individualizada.

“Temos duas as equipas a trabalhar que são as que estão em competição, a equipa B e de sub-23. Todas as outras equipas não têm competição”, frisou Mil-Homens, acrescentando que a equipa de juniores vai iniciar os treinos para disputar a UEFA Youth League.