O seu filho já só pensa em jogos? Saiba o que diz um especialista em dependências

Claro que aqui a responsabilidade é repartida , porque há que saber meter os limites, há que saber também dar outros interesses aos filhos, porque o grande problema aqui – como no das dependências e das pessoas que têm um problema com a dopamina – é que a pouco e pouco só vai havendo um interesse na vida e só aprendem a ter prazer daquela atividade. Tudo o resto passa a ser uma chatice .

Temos tido muitas vezes com 10/11 anos, com os pais com grandes dificuldades em gerir os comportamentos dos filhos.

Sim, tanto ao nível do jogo a dinheiro, mas sobretudo ao nível do 'gaming', porque os pais tomaram mais consciência, como estiveram mais em casa, da quantidade de tempo que os filhos estavam nos jogos e da intensidade da relação que estabeleciam com o jogo e aí começaram a perceber que deviam pedir ajuda.

O uso excessivo que os mais novos fazem do telemóvel e do computador preocupa a maioria dos pais. Não há dados estatísticos relativos aos últimos meses, mas o psicólogo Pedro Hubert afirma que “houve um aumento muito grande” de pedidos de ajuda.

Pode dar-nos um exemplo de algum paciente?

Posso falar de um rapaz com 13 para 14 anos, que tem tido problemas com a Google, a Apple, etc, e até tinha boas notas. É o clássico, começar a ter menos boas notas. Deixou de ir à música, deixou de fazer ténis, começou a dizer que não queria ir, a inventar coisas.

Até durante as aulas era apanhado e acabou a atirar o teclado, não diretamente à mãe, mas quase. Muitas vezes são famílias monoparentais em que, por culpabilidade, os pais e as mães vão deixando os miúdos a jogar horas e horas.

Baixaram os resultados escolares, os conflitos familiares, a ausência de verbalização – a pessoa dizia que parecia que tinha um estranho em casa, que não reconhecia o filho. E ele não tinha 14 anos ainda.

Uma curiosidade é que 99% destes jovens não querem de todo qualquer tipo de tratamento e, às vezes, é difícil fazer-lhes perceber os valores importantes do trabalho, da autonomia. Só ao fim de algumas sessões é que conseguimos motivá-los verdadeiramente.

No longo prazo, que consequências pode ter?

Eu comecei a trabalhar nas dependências com pessoas com problemas de heroína e cocaína, de substâncias e álcool e vi situações verdadeiramente dramáticas.

As situações que mais me impressionam foram os jovens com 30 anos, que nunca trabalharam, numa estudaram, que conseguiam intimidar, manipular, mentir a situação em casa e pessoas com problemas de depressão e ansiedade enormes, com dificuldades na verbalização, na linguagem, na expressão de sentimentos.

Ou seja, pessoas cuja própria recuperação em termos de se tornarem pessoas funcionais é francamente difícil, porque estão tão encalhados, têm muitos medos e dificuldade em desenvolver competências psicossociais que lhes permitam ser autónomos e ter um projeto de vida que lhes permita funcionar melhor.