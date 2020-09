Academia Cristiano Ronaldo é o novo nome do centro de treinos do Sporting em Alcochete

A academia de futebol do Sporting vai ter o nome de Cristiano Ronaldo. Em homenagem ao capitão da equipa das quinas, formado nos leões, a Academia Sporting em Alcochete passa a chamar-se Academia Cristiano Ronaldo.

A inauguração oficial será em data a anunciar, refere o Sporting em comunicado, e assim que as condições o permitam, pode ler-se.

Ronaldo esteve no Sporting dos 12 aos 18 anos de idade, representando o clube entre 1997 e 2003. O Sporting refere no comunicado divulgado esta segunda-feira que “a academia imortalizará o nome do maior símbolo de sempre que formou e que será inspiração a seguir para todos os mais jovens talentos”.

O Sporting acrescenta que “a homenagem a Ronaldo enquadra-se num projeto de reconhecimento a várias referências do clube, incluindo alguns dos maiores talentos produzidos pela academia, cujos campos de treino receberão os seus nomes, numa lista a ser anunciada brevemente”.