Papa confia pontificado às crianças autistas. “Cada flor tem a sua própria beleza, que é única”

“Estou feliz ao ver os vossos rostos e leio nos vossos olhos que vocês também estão contentes por estarem um bocadinho comigo”, disse o Papa, esta segunda-feira, a um grupo de pequenos hóspedes do centro austríaco para autismo ”Sonnenschein” (Esplendor do sol).

”Posso imaginar porque é que os responsáveis escolheram este nome. É porque a vossa casa parece um magnífico prado florido no esplendor do sol, e as flores desta casa são vocês."

Na breve audiência que decorreu no Vaticano, Francisco explicou aos mais novos que “Deus criou o mundo com uma grande variedade de flores de todas as cores. Cada flor tem sua própria beleza, que é única. Também cada um de nós é belo aos olhos de Deus e Ele gosta de nós. Isto faz-nos sentir a necessidade de dizer a Deus: obrigado!”