Soares deixa FC Porto e ruma à China

Tiquinho Soares está de saída do FC Porto e vai assinar pelos chineses do Tianjin Teda. O ponta de lança, que está em fim de contrato com os dragões, deverá render, de acordo com o jornal "O Jogo", cerca de 10 milhões de euros. Verba revelante para o clube, que evita, também, a possibilidade de Soares sair a custo zero.

A situação contratual do jogador, a necessidade de o FC Porto realizar dinheiro e a chegada iminente de Toni Martínez, que aumenta as opções para a posição de ponta de lança, são motivos que justificam a transferência de Tiquinho.

Melhor marcador do FC Porto na época passada, com 19 golos, Soares está no Dragão desde janeiro de 2017, quando foi adquirido ao Vitória de Guimarães. Foi duas vezes campeão nacional, venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Marcou 64 golos, em 140 jogos. Em Portugal jogou, ainda, o Nacional da Madeira.

Representado por Deco, antigo jogador do FC Porto, Soares vai concorrer com Sandro Lima, ponta de lança que o Tiajin Teda contratou ao Gil Vicente, neste defeso.

A saída de Soares do plantel abre a porta à entrada de Toni Martínez. O espanhol está há várias semanas a negociar com o FC Porto, que acertou com o Famalicão o pagamento de cerca de três milhões de euros. Toni Martínez foi utilizado por João Pedro Sousa no jogo dos minhotos, frente ao Benfica, na 1.ª jornada da Liga.