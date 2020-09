Manuel Machado. "Soares deixa marca no FC Porto"

Tiquinho Soares está a caminho dos chineses do Tianjin Teda, saída que trará aos cofres do Dragões uma verba a rondar os 10 milhões de euros, por um jogador que terminava contrato no final desta temporada.



O brasileiro chegou ao futebol português pela mão de Manuel Machado e foi no Nacional primeiro e depois no Vitória de Guimarães, onde esteve apenas seis meses, que mostrou credenciais para assinar pelos azuis e brancos, onde segundo o técnico "deixa marca".

"No FC Porto deu uma resposta de muito bom nível, cresceu sempre e teve sempre uma resposta condizente com a expetativa de quem o contratou", começa por dizer o agora treinador do Berço, em declarações a Bola Branca.

Soares "sai para um mercado de menor visibilidade", mas lembra que é também "apelativo para a carreira de um profissional", não esquecendo que o brasileiro completa 30 anos, em janeiro do próximo ano.

Manuel Machado remete para a estrutura portista, encabeçada por Sérgio Conceição, o ónus da saída e se o Porto ganha ou perde nesta transferência. No entanto, o técnico do Berço está seguro de que foram "equacionadas soluções compatíveis e eventualmente superiores".

O ponta de lança brasileiro deixa o Dragão com uma média de 20 golos por época, credenciais que "não são fáceis de encontrar" em muitos dos atacantes que jogaram nos últimos anos no futebol português.

Toni Martínez pode ser o senhor que se segue, "muito mais jovem", mas desportivamente e só no futuro, sublinha Manuel Machado se verá "se a troca é compensatória".