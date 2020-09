BE pede audição urgente do ministro da Educação sobre "início de ano letivo atípico"

Veja também:

O Bloco de Esquerda (BE) pediu hoje a audição com urgência do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, na Assembleia da República para responder a críticas e prestar esclarecimentos sobre o início do ano letivo.

No requerimento para que o ministro seja ouvido na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, o BE considera que Tiago Brandão Rodrigues deve comparecer no parlamento "para justificar as opções tomadas" num "início deste ano letivo tão atípico" e para dar conta do "acompanhamento que está a ser feito ao regresso às aulas".

"Tendo em conta que o ministro da Educação não tomou essa iniciativa", o BE pede esta audição "com caráter de urgência", lê-se no documento hoje entregue.

Em conferência de imprensa, na Assembleia da República, a deputada Joana Mortágua adiantou que o BE quer saber, por exemplo, "o que é que está a acontecer em termos de aquisição de equipamentos digitais para as escolas", que estava previsto serem entregues no início deste ano letivo e que "agora estão a ser prometidos até ao final do primeiro período, mas sem compromisso por parte do ministro da Educação".

Os bloquistas querem também questionar o Governo sobre "o impacto das baixas e do afastamento da escola dos professores que pertencem a grupos de risco" e sobre "a contratação de mais 1.500 funcionários" anunciada há três dias pelo primeiro-ministro, António Costa, que entendem que já vem tarde.