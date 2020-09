Viseu. Escola de Penedono fechada para desinfeção após caso de Covid-19

A Escola Básica 2/3 de Penedono, no distrito de Viseu, com cerca de 200 alunos está fechada esta segunda-feira para desinfeção.

Uma das três cozinheiras da cantina testou positivo para a Covid-19.

O diretor do Agrupamento de Escolas do concelho, Romeu Santos, também está infetado desde o início deste mês, mantendo-se ainda em casa a recuperar.

Os elementos da direção escolar, professores e restantes funcionários fizeram o teste, com resultado negativo para todos, exceto a referida cozinheira, que não tem contacto direto com os alunos.

Através do Facebook, o presidente da Câmara de Penedono lembra este foi o primeiro caso de Covid-19 num habitante do concelho. “Fui informado, na sequência dos testes mandados fazer pela Autoridade de Saúde do ACES Douro Sul, aos assistentes operacionais e aos assistentes técnicos da Escola EB 2,3 do Agrupamento de Escolas do nosso concelho, e um dos testes deu resultado positivo”, lê-se num comunicado.

No documento, o autarca Carlos Esteves lamenta não ter sido informado pelas autoridades de Saúde.

Em Portugal, morreram 1.912 pessoas dos 68.577 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.