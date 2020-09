Universidade de Lisboa proíbe praxes e promete processos disciplinares a quem desobedecer

O reitor da Universidade de Lisboa vai instaurar processos disciplinares a quem participar nas praxes académicas. O despacho foi assinado esta segunda-feira.

António Cruz Serra diz que este ano as praxes não são permitidas dentro e fora do campus universitário em tempo de pandemia.

“Esta situação exige a todos os membros da comunidade académica, e em especial aos estudantes, contenção em relação a um conjunto de atividades, que são incompatíveis com as normas aprovadas e cuja realização o país não compreenderia face à contenção que lhe é exigida, entre as quais se destaca a realização de praxes académicas. A realização de praxes académicas não se confunde com o processo de acolhimento e de integração dos novos estudantes que as Escolas asseguram no respeito pelas regras decorrentes da situação de pandemia”, pode ler-se no texto enviado à redação.