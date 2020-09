Sempre a subir. Mais oito mortos e 623 infetados com Covid-19 em Portugal

No total, Portugal tem neste momento 21.544 casos ativos da doença (mais 475 do que nas últimas 24 horas). É o maior número de casos ativos dos últimos quatro meses, altura em que a DGS adotou uma mudança de critério na definição dos recuperados.

De acordo com o documento, 70% dos novos casos registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo.

Já quanto às oito vítimas mortais, três foram em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Centro e quatro no Norte. Metade das casos mortais (quatro) dizem respeito a pessoas com mais de 80 anos, três entre os 70 e os 79 anos e uma vítima mortal entre os 60 e os 69 anos.

A taxa de letalidade da doença é de 2,8%, um valor que sobe para os 14,1% nos doentes com mais de 70 anos.

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde registaram 69.200 casos da doença, dos quais 1.920 morreram e 45.736 recuperaram.