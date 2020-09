Publicado plano de contingência para o frio. Criada "task-force" para resposta não Covid

Veja também:

O Ministério da Saúde anunciou esta segunda-feira a criação de uma "task-force" para dar resposta aos doentes não Covid-19, uma medida que faz parte do Plano da Saúde para o Outono-Inverno.

A "task-force", segundo o plano publicado no portal no Serviço Nacional de Saúde, funcionará na dependência do Ministério da Saúde e baseia-se numa "aposta na resposta maximizada nos cuidados de saúde primários, com atendimento presencial, não-presencial e domiciliário, bem como nas respostas de proximidade, incluindo dispensa de medicamentos".

Este grupo de trabalho será constituído por elementos de cada Administração Regional e Saúde e "pode contribuir para apoiar soluções e enfrentar os desafios identificados para o Outono-Inverno, designadamente na resposta assistencial, constribuindo para a melhoria da qualidade e segurança do SNS".



Relativamente à pandemia de Covid-19, o plano prevê um reforço da resposta em saúde pública, especialmente em situações de surtos; adapta as atuais Áreas Dedicadas à Covid-19 em Áreas Dedicadas aos Doentes Respiratórios e os circuitos de internamento hospitalar para diferentes fases da resposta.

O documento recorda que "a legislação atualmente em vigor prevê o uso obrigatório, para pessoas com mais de 10 anos, de máscara em espaços públicos fechados", mas recomenda o uso de máscaras "em qualquer espaço aberto ou fechado sempre que não esteja garantido o distanciamento físico mínimo de dois metros".

O Plano da Saúde para o Outono-Inverno 2020-21 foi apresentado pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.

Sales referiu que "proteger os mais vulneráveis e preparar a resposta ao crescimento epidémico da Covidd-19" estão entre os principais objetivos desta estratégia,

Segundo a DGS, é "um documento dinâmico que, ainda receberá, contributos do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Económico e Social e que será revisto bimestralmente".