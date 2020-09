Ordem dos Médicos fora das brigadas de intervenção nos lares

“Quando nós começámos com a pandemia, eu fiz um apelo aos médicos na altura e tivemos quase 4.800 médicos que trabalhavam no setor privado e social – muitos deles, alguns também do setor público – e que se ofereceram para ajudar os hospitais, os centros de saúde, o que fosse. Muitos deles também eram reformados”, sublinha.

No fim-de-semana, a Cruz Vermelha confirmou ao “Expresso” que não tem qualquer contrato assinado até agora e, os poucos médicos que se mostraram disponíveis, só aceitam estar de chamada.

No início do mês, a ministra da Segurança Social anunciava, contudo, que cerca de 400 profissionais de saúde iriam integrar as equipas – uma por cada distrito do país, num total de 18. A dimensão das equipas – que vão ser recrutadas à Cruz Vermelha – varia consoante o número de instituições existente em cada distrito.

As Brigadas de Intervenção Rápida estão previstas para começar a atuar durante este mês de setembro. A sua principal missão é garantir uma resposta “pronta” quando os lares ficam sem pessoal por causa de surtos graves de Covid-19.