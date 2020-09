DGS recomenda uso de máscara ao ar livre em sítios movimentados

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai divulgar uma orientação a recomendar a utilização de máscaras ao ar livre, em sítios movimentados em que é mais difícil manter a distância física no atual cenário de pandemia de Covid-19, anunciou esta segunda-feira Graça Freitas.

"Muito brevemente, e depois de termos consultado os peritos nacionais e internacionais, vai sair uma orientação no sentido de que, quando as pessoas no exterior não conseguirem garantir para elas e para os outros a distância física recomendada, poderão e deverão usar máscara", disse a diretora-geral da Saúde, em conferência de imprensa.

"Se estiverem no exterior, mas distante de outras pessoas não faremos essa recomendação, sendo que as pessoas são livres de poderem utilizar máscara em todo o momento", sublinhou.

Graça Freitas considera que não se pode falar numa mudança de posição por parte da DGS, que manteve sempre uma "postura evolutiva em função do que vai sendo a avaliação do risco".

"Já preconizamos a utilização de máscaras ao ar livre em determinadas circunstâncias, quando não é possível manter e garantir distância física entre as pessoas. Ao ar livre a utilização de máscaras fará sentido se formos para sítios onde não consigamos garantir que ficamos longe de outros. Diferente é uma situação ao ar livre, no campo, num jardim, a horas em que não andam pessoas a passear", explica Graça Freitas.

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta para mais oito mortos e 623 infetados com Covid-19.

No total, Portugal tem neste momento 21.544 casos ativos da doença (mais 475 do que nas últimas 24 horas). É o maior número de casos ativos dos últimos quatro meses, altura em que a DGS adotou uma mudança de critério na definição dos recuperados.

