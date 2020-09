DGS recomenda uso de máscara ao ar livre em sítios movimentados

FIlipe

21 set, 2020 évora 16:05

O melhor treino da propaganda nazi deste governo PS é a de enganar as pessoas em Portugal com o uso da máscara . Fazem-no para incentivar a população ao genocídio completo e a uma maior propagação da doença Cvid-19 . A melhor máscara do mercado até hoje feita no Mundo , a N95 , filtra com uma eficiência de de 95% partículas acima de 300nm . O Coronavírus tem entre 60nm a 140nm , com média de 125nm . Qualquer pessoa com a 4ª classe antiga ficará a saber que o vírus Covid-19 passa pelos orifícios das máscaras como de um Formula 1 a passar pelo Túnel da Mancha . Burros os Portugueses que acreditam nesta parvoíce da banha da cobra . Por mais máscara e desinfeção , o resultado da propagação do vírus em Portugal e pela Europa nesta alegada 2ª vaga , prova-se pelo excesso de confiança na propaganda CONTRA o MEDO para não enterrar a Economia dos países , mas com efeitos previsíveis devastadores a curto prazo . Para mais , estranha-se que a DGS não emita um comunicado sobre o máximo período de uso da mesma máscara , na média os fabricantes dizem ser de 3 a 4 horas , depois lixo . Portanto , esperem com a chegada do tempo frio a proliferação de bactéria e outros vírus na humidade do interior das máscaras e exterior pelo uso excessivo de horas junto da porta de entrada do humano para as infeções generalizadas . https://observador.pt/factchecks/fact-check-as-mascaras-so-protegem-do-virus-do-medo/ https://www.news-medical.net/health/The-Size-of-SARS-CoV-2-Compared-to-Other-Things.aspx