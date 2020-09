Cinco alunos de escolas da região de Leiria infetados no arranque do ano letivo

A coordenadora da Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, Odete Mendes, confirmou que foi registado um caso positivo na Escola Profissional de Leiria.

Já o Politécnico de Leiria confirmou a existência de dois casos positivos: um na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em Leiria, e outro na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche.

“Decorridas duas semanas desde o início das aulas, temos a confirmação de dois casos positivos de covid-19. Trata-se de dois estudantes que agiram de acordo com as orientações do Politécnico de Leiria: ao apresentarem sintomas contactaram de imediato as autoridades de saúde, não tendo regressado às respetivas escolas, ficando em isolamento”, afirmou à Lusa o presidente do Politécnico, Rui Pedrosa.

Segundo Rui Pedrosa, as autoridades de saúde estão a acompanhar de “forma minuciosa e contínua estas situações”.

“O Politécnico de Leiria e as suas escolas estão a agir de acordo com todas as orientações da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente quanto à partilha de informação das redes de potencial contágio. Neste contexto, uma das turmas ficou de modo profilático em casa em isolamento durante duas semanas, passando a ter aulas a distância”, adiantou Rui Pedrosa, ao sublinhar que “as potenciais cadeias de transmissão estão identificadas”.

Na quinta-feira, um aluno da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, em Leiria, desrespeitou o isolamento profilático sugerido pela autoridade de saúde e foi à apresentação do ano letivo, enquanto aguardava o resultado do teste.