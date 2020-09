​Aberto inquérito disciplinar a 11 contabilistas por falsearem declarações

A Ordem dos Contabilistas Certificados abriu um inquérito disciplinar a 11 contabilistas, suspeitos de falsificar declarações sobre faturação de empresas de forma a que os clientes possam concorrer a linhas de crédito.



A informação é avançada à Renascença pela bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. “Enviámos 11 processos para o nosso conselho jurisdicional, na parte disciplinar”, revela Paula Franco.

Adianta que se trata de contabilistas “que foram substituídos por outros que cederam a essa pressão, quando o contabilista original não cedia”.

“Se existirem realmente provas dessas situações serão aplicadas sanções aos contabilistas que o fizeram”, assegura a bastonária.

Em causa está o acesso a linhas de crédito para empresas cujo rendimento foi afetado pela pandemia. Os contabilistas estarão a ser pressionados pelos clientes, alegadamente aconselhados pela banca, para passarem declarações que atestem a quebra de rendimentos.

“Estamos a falar de uma coisa ainda mais grave. Todas estas linhas Covid são com dinheiros públicos, isto é, as garantias são do Estado. Somos todos nós que, se estes contribuintes não cumprirem as suas obrigações, vamos pagar”, acrescenta.

Paula Franco diz ainda que as queixas já foram também remetidas para o Ministério Público, no final da semana passada.