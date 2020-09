Sondagem dá vitória ao "sim" no referendo para reduzir deputados em Itália

O "sim" à redução em um terço do número de deputados em Itália venceu o referendo realizado no domingo e esta segunda-feira com 60% a 64% dos votos, indicam sondagens à boca das urnas divulgadas esta tarde.

O “não” obteve entre 36% e 40% dos votos, segundo o mesmo estudo, divulgado pela televisão pública RAI.

Mais de 50 milhões de italianos foram convocados a votar no referendo sobre a redução do número de deputados e senadores dos atuais 945 para um total de 600.

O referendo realizou-se em simultâneo com eleições em sete regiões do país.

Na Toscana, bastião histórico da esquerda, a coligação de extrema-direita e o candidato da esquerda estão empatados, segundo sondagem à boca das urnas da televisão italiana Sky-TG 24.

O candidato da esquerda, Eugenio Giani, terá obtido entre 41% e 45% dos votos e a candidata da Liga (extrema-direita), Susanna Ceccardi, entre 38% e 42%. A margem de erro desta sondagem é de 3,1%.