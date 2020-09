Mais de 440 novas detenções na Bielorrússia. Sassoli critica situação "inaceitável"

O presidente do Parlamento Europeu considerou esta segunda-feira "inaceitável" a situação na Bielorrússia, no final de um encontro com a ex-candidata da oposição às presidenciais do país, Svetlana Tikhanovskaya.

“A situação atual é inaceitável”, salientou Sassoli, apelando ao Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que liberte todos os detidos e dialogue com o Conselho de Coordenação – um conjunto representativo da oposição democrática do qual Svetlana Tikhanovskaya faz parte — e representantes do povo bielorrusso.

O encontro de Sassoli com Tikhanovskaya aconteceu um dia depois de mais de 440 manifestantes terem sido detidos em protestos renovados contra Lukashenko, que é acusado de "fraude eleitoral" na sequência das presidenciais de 9 de agosto.

De acordo com dados avançados esta manhã pelo Ministério do Interior bielorrusso, foram detidos em todo o país 442 manifestantes que participavam na “marcha da justiça”, que, só na capital, Minsk, juntou cerca de 50 mil pessoas, segundo a imprensa local, número inferior ao registado em domingos anteriores.