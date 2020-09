​Espanha com mais de 30 mil casos de Covid-19. Madrid pede ajuda ao Exército

Veja também:

Espanha registou mais de 30 mil casos de Covid-19 desde sexta-feira, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.



Nos últimos dias as autoridades espanholas diagnosticaram um total de 31.428 novas infeções, numa altura em que o país está a ser atingida por uma segunda vaga da doença.

Espanha soma mais de 671 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia e um total de 30.663 mortes.

O país vizinho tem o maior número de casos de Covid-19 da Europa Ocidental e a região de Madrid é uma das mais afetadas.

As autoridades da capital tomaram novas medidas para tentar conter os surtos, nomeadamente confinamentos parciais nos bairros com mais focos.

Isabel Diaz, chefe do governo regional de Madrid, pediu esta segunda-feira ajuda aos militares para combater os surtos de Covid-19.

“Precisamos de ajuda do Exército para a desinfeção e para reforçar as forças de segurança locais”, declarou a responsável numa conferência de imprensa após uma reunião com o primeiro-ministro, Pedro Sanchez.

Isabel Diaz pediu que voltem a ser montados hospitais de campanha para acolher doentes e aliviar os hospitais públicos, cada vez mais sobrecarregados.