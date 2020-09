Ao ritmo atual, Reino Unido "vai chegar às 200 mortes por dia". Boris convoca gabinete de crise

“Já existem medidas em vigor que devem desacelerar e garantir que não entremos nesse crescimento exponencial e acabemos com os problemas que se podem prever como consequência. Mas requer rapidez, requer ação e requer [medidas] suficientes para ser capaz de reduzir [os números]”, vincou.

“Cinquenta mil casos por dia levariam, um mês mais tarde, em novembro, a cerca de 200 mortes por dia”, avisou Vallance, alertando que esta não é uma previsão de como a situação vai evoluir, mas "pretende mostrar a rapidez com que pode evoluir se a duplicação continuar”.

No domingo, o Reino Unido anunciou ter registado mais 3.899 novas infeções e 18 mortes por Covid-19 nas 24 horas anteriores, isto depois de no sábado ter contabilizado 4.422 novos casos, o número mais alto desde maio.

O Reino Unido poderá registar 200 mortes por dia em novembro se a pandemia de Covid-19 continuar a avançar ao ritmo atual naquele país, avisou esta segunda-feira o principal assessor científico do Governo britânico, Patrick Vallance.

O diretor geral de Saúde, Chris Whitty, que também interveio na declaração feita para a televisão, disse que o Governo está a tentar avaliar a melhor maneira de "controlar a propagação do vírus antes de um período de inverno muito difícil”.

Entretanto, foi avançado que amanhã, terça-feira, o primeiro-ministro, Boris Johnson, vai fazer uma declaração oficial sobre a pandemia de Covid-19 no Parlamento, após uma reunião de emergência do gabinete de crise.

Boris Johnson faz anúncio no Parlamento

A reunião da Comissão para as Contingências Civis, conhecida por COBRA e responsável por determinar medidas para situações de emergência nacional, é a primeira desde 10 de maio.

O líder da oposição, o trabalhista Keir Starmer, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, e o presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, têm defendido nos últimos dias uma reunião do COBRA, que junta membros do Governo com dirigentes de serviços de emergência ou outros organismos públicos.

Entretanto, um porta-voz de Boris Johnson disse que o primeiro-ministro britânico vai falar individualmente esta tarde com os chefes dos governos autónomos da Escócia, Nicola Sturgeon, do País de Gales, Mark Drakeford, e da Irlanda do Norte, Arlene Foster, esta acompanhada pela número dois, Michelle O’Neill.

A imprensa britânica tem especulado sobre um potencial anúncio de novas medidas nos próximos dias pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Além de ter proibido ajuntamentos de mais de seis pessoas e imposto restrições adicionais em regiões do norte e centro de Inglaterra devido a surtos localizados, ontem o Governo britânico anunciou novas sanções para quem não respeitar as regras.