Cinco tenistas excluídos em Roland Garros devido ao coronavírus

Cinco tenistas foram excluídos do "qualifying" para Roland Garros, terceiro Grand Slam da temporada, dois por infeção com o novo coronavírus e outros três por terem estado em contacto próximo com treinadores que testaram positivo para Covid-19.

"Em linha com o protocolo sanitário do torneio, os cinco jogadores não vão competir no 'qualifying' e estarão em isolamento por um período de sete dias", comunicou a organização do torneio.

A identidade dos tenistas não foi revelada, mas Damir Dzumhur confirmou, no Instagram, que é um dos jogadores afastados, por ter estado em contacto com o seu treinador, Petar Popovic, infetado com o novo coronavírus. Dzumhur lamentou que Popovic não tenha tido oportunidade de repetir o teste.

O jornal "Marca" avança que Berbané Zapata, Ernesto Escobedo, Denis Istomin e Pedja Kristin são os outros quatro tenistas excluídos do torneio.