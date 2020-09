Vitória de Setúbal vai a eleições a 18 de outubro

As eleições para os órgãos sociais do Vitória de Setúbal foram marcadas, esta segunda-feira, para 18 de outuro.

Em convocatória no site oficial dos sadinos, o presidente da mesa da Assembleia Geral, Cândido Casimiro, anunciou que a assembleia geral eleitoral terá lugar entre as 8h00 e as 22h00, no Estádio do Bonfim.

Na quinta-feira, a atual direção do Vitória de Setúbal, presidida por Paulo Gomes, entregou as cartas de renúncia, que foram aceites por Casimiro. Esta época, o clube foi despromovido, pela secretaria, ao Campeonato de Portugal, por incumprimento financeiro.