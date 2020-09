Troca no FC Porto e aposta do Benfica

Cinco golos nas duas primeiras jornadas da II Liga, pelo Benfica B, depois de na época passada, na estreia pela equipa principal, ter feito dois golos na Vila das Aves, devolvem Gonçalo Ramos às primeiras páginas dos jornais desportivos.

"Futuro em aberto", titula "A Bola". Reunião ao mais alto nível para discutir situação de Gonçalo Ramos. SAD quer aumentá-lo em 600% e prendê-lo com cláusula de 120 milhões de euros. Avançado renitente porquer sabe que terá poucas oportunidades na equipa principal. Vieira não quer que se transforme num novo Bernardo Silva.

O "Record", no entanto, destaca que "Jesus chama Gonçalo". Treinador está impressionado com as exibições do avançado. SAD vê Ramos como avançado de topo e espera aposta de Jesus. Técnico ainda quer reforço, mas vai moldar o miúdo. Benfica tem sondagens de França e Alemanha por Gonçalo Ramos.

"O Jogo" revela que o Benfica pretende reinvestir o dinheiro que pode fazer com a venda de Carlos Vinícius em Gerson e Bruno Henrique, do Flamengo.

A manchete do diário da Global Media, contudo, vai para a troca de avançados no FC Porto: "Soares na China e Toni a chegar". Brasileiro rende à volta de 10 milhões de euros ao FC Porto e paga pouco mais de três milhões pelo espanhol. O Tianjin Teda é destino de Soares, que "A Bola" diz render ao FC Porto seis milhões.

Alex Telles entrou no campeonato com dois golos e o Manchester United reforça interesse. Osório tem o Parma como principal interessado.

Alívio no Sporting, após nova bateria de testes à Covid-19, porque a ausência de casos positivos abre a porta para a realização do jogo com o Aberdeen, na quinta-feira, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

O "Record" revela que o Mónaco oferece 15 milhões de euros por Wendel. Ivanildo tem proposta do Fortuna Dusseldorf.

Na primeira página do jornal "A Bola" destaque, também, para o automobilismo. "Filipe Albuquerque faz história em Le Mans". O piloto português venceu a prova na categoria LMP2.