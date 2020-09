Paços falha penálti nos descontos e deixa dois pontos em Portimão

Portimonense e Paços de Ferreira empataram a um golo, esta terça-feira, no jogo que fechou a primeira jornada do campeonato.

A equipa de Pepa foi a primeira a abrir a contagem em Portimão, nos descontos da primeira parte, com um auto-golo de Lucas Possignolo. No início da segunda parte, Fabrício restabeleceu a igualdade.

Foi nos minutos finais, já em tempo de compensação, que o encontro entrou em polvorosa. O videoárbitro anulou um penálti ao Portimonense e deu outro ao Paços de Ferreira, mas Douglas Tanque falhou e perdeu a oportunidade de dar a vitória aos castores.

A segunda jornada do campeonato arranca na sexta-feira, com o Sporting de Braga-Santa Clara, às 20h30, no Municipal de Braga.