Nacional quer ser o único a ter academia com o nome de Cristiano Ronaldo

O Nacional está indignado com o anúncio do Sporting de que vai mudar o nome do centro de treinos em Alcochete para Academia Cristiano Ronaldo. Isto porque o clube madeirense já tem um Cristiano Ronaldo Campus Futebol desde 2007.

Em carta enviada ao homólogo do Sporting, Frederico Varandas, o presidente do Nacional dá conta da "estupefacção" que a notícia lhe causou e manifesta "desagrado e total discordância".

"De acordo com o princípio fundamental do registo de marcas, deve evitar-se a confusão de nomes", recorda o Nacional, em comunicado.

Esta segunda-feira, o Sporting anunciou que a sua academia de futebol ia passar a ter o nome de Cristiano Ronaldo, em homenagem ao capitão da equipa das seleção nacional, formado nos leões.

A inauguração oficial será em data a anunciar, referiu o Sporting em comunicado, e assim que as condições o permitam.

Cristiano Ronaldo esteve no Sporting dos 12 aos 18 anos de idade, representando o clube entre 1997 e 2003. Foi contratado, precisamente ao Nacional, onde esteve duas épocas, entre 1995 a 1997.